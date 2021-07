Ligações da região para o 193 centralizadas em Bauru geram as primeiras reclamações

A professora osvaldo cruzense, Branca Romanini, reclamou do novo sistema de atendimento de ligações do Corpo de Bombeiros do Estado, através do 193, que agora quando partem de Osvaldo Cruz são atendidas numa central em Bauru e não mais em Presidente Prudente.

Segundo a professora, ela precisou dos serviços e o atendente pediu que ela procurasse o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Mas em Osvaldo Cruz não há SAMU.

Os Bombeiros disseram que após o cadastro da ligação, a ocorrência é gerada e, na sequência, transferida para a Central de Despacho de Viaturas.



A reestruturação na Polícia Militar já teve várias mudanças e está em andamento a regionalização do interior do Estado de São Paulo em três Grandes Comandos de Bombeiros, sediados em Campinas, Bauru e Guarujá.

À central de Bauru estarão vinculados os grupamentos de Ribeirão Preto; Marília, São José do Rio Preto, Presidente Prudente e Araçatuba.