Casal tenta escapar de abordagem, mas é preso com quase 300 quilos de maconha

Helicóptero Águia da PM atuou na ocorrência

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu quase 300 quilos de maconha que eram transportados em um carro e prendeu em flagrante por tráfico de droga o casal que estava no veículo, nesta sexta-feira (9), na Rodovia Jorge Bassil Dower (SP-421), em Rancharia (SP).

Quando avistou a fiscalização na rodovia, o motorista que dirigia o carro desobedeceu ao sinal de parada e tentou fugir. No entanto, os policiais o seguiram e conseguiram abordá-lo em uma estrada rural.

Durante a abordagem, o casal ainda tentou escapar a pé, mas acabou contido pelos policiais.

No porta-malas e no banco traseiro do carro, os militares encontraram 17 fardos da droga, que totalizaram o peso de 282,500 quilos.



Além da carga de maconha, o carro, com placas de Sarandi (PR), também ficou apreendido.

A moça e o rapaz presos, de 21 e 27 anos, foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil.