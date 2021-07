Duas pessoas morrem e uma fica gravemente ferida após caminhonete se chocar em barranco

Duas pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida após uma caminhonete sair da pista e se chocar contra um barranco às margens da Rodovia General Euclides de Oliveira Figueiredo (SP-563) em Mirante do Paranapanema/SP.

O acidente ocorreu por volta das 20h50 desta sexta-feira (9) no km 26+800 metros da rodovia quando o condutor seguia no sentido Teodoro Sampaio/SP à Marabá Paulista/SP. Ainda não se sabe o que causou o choque contra o barranco.

No interior da caminhonete foi localizado pelo policiamento rodoviário um revólver calibre .38 e 68 munições. A arma estava devidamente registrada no nome do condutor do veículo.

A Polícia Científica esteve no local e as causas do acidente serão apuradas em um inquérito que será aberto pela Polícia Civil.