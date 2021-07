BASTOS: Prefeitura suspende vacinação contra a Covid-19 por falta de doses

De acordo com a prefeitura, o drive-thru está suspenso devido ao fim do estoque das doses. A aplicação das vacinas será retomada assim que novas doses forem disponibilizadas.

Até o momento, a cidade já aplicou a primeira dose em 11.093 moradores, destes, 3.341 receberam a segunda dose. Além das 449 pessoas que foram imunizadas com a dose única.

Com isso, mais de 50% da população já foi vacinada, segundo dados do Vacinômetro do Governo de São Paulo.

Em nota, o governo de SP, informou que enviou mais de 14,1 mil doses à cidade de Bastos para a vacinação contra a Covid-19 nos públicos vigentes, incluindo 660 doses na última semana e que novas doses serão entregues ainda nesta semana para continuidade da campanha, à medida que o Ministério da Saúde viabilizar novas remessas para SP.

A nota informa ainda que, a cada nova remessa recebida do Governo Federal, o Governo de SP atua com agilidade na logística e distribui as grades com base no público-alvo ainda a ser vacinado, com monitoramento da campanha, com base em estatísticas populacionais estimadas pelo IBGE para 2020 e público da faixa etária vigente.

O governo do estado esclarece ainda que a execução da campanha, com organização e distribuição de quantitativos na rede de saúde, bem como aplicação das doses na população conforme as diretrizes do Plano Estadual de Imunização (PEI), é responsabilidade dos municípios.