Acidente entre carro e moto em vicinal mata motociclista

Um grave acidente na manhã dessa terça-feira,13, tirou a vida de um motociclista com pouco mais de 40 anos, que conduzia uma moto no sentido assentamento Pendengo ao município de Castilho.

A colisão foi contra o carro dirigido pelo médico de Nova Independência, dr Everton. O carro invadiu a contramão da vicinal e atingiu em cheio a moto que lançou o corpo da vítima num pasto a mais de 20 metros de distância do local do impacto.

Segundo testemunhas, familiares da vítima residem em Nova Independência, mas ela estava morando no assentamento Pendengo junto com seus pais. O rapaz deixa a esposa e dois filhos pequenos.

No momento do acidente, as primeiras pessoas a chegarem ao local foi uma equipe de Agentes de Saúde de Castilho que atendiam naquele assentamento. A auxiliar de enfermagem Márcia Maria de Brito Pereira disse que o médico dr. Everton teve ao menos duas paradas cardiorrespiratória e ela conseguiu reanimá-lo. Em seguida foi socorrido para Santa Casa de Andradina.

Ao recobrar a consciência, o médico teria alegado que estava vindo de Três Lagoas-MS e seguia em direção a UBS de Nova Independência para o trabalho. Hoje seria o retorno dele em Nova Independência após um período de férias. Os pais de dr. Everton também compareceram ao local do acidentem e afirmaram que o filho tinha atendido a noite toda na UPA de Andradina. Porém, alegaram que o filho teria ido a Castilho passar um receituário a um paciente.