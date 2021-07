Duas casas são alvo de furto em plena luz do dia em Flórida Paulista

Duas residências foram alvo de furto em plena luz do dia na tarde desta segunda-feira (12) em Flórida Paulista.

Apesar de terem sido registrados os boletins de ocorrência pela Polícia Militar e Polícia Civil, quem informou o jornalismo do Grupo Folha Regional foram as próprias vítimas que bastante indignadas ainda contabilizavam os prejuízos.

As casas “alvo” dos furtos estão localizadas no Residencial Hollywood II e Avenida Prefeito Eder Prando (antiga Circular).

No primeiro caso, na residência de uma agente comunitária de saúde do Residencial Hollywood, uma TV de 55 polegadas, cerca de R$ 400, perfumes, cosméticos e outros pertences foram levados. A residência teve todo o seu interior revirado, roupas foram jogadas no chão e sobre a cama e nem um bolo que estava na geladeira foi poupado pelos autores que o deixaram cair na rua após deixarem a casa.



Já na casa de um casal de professores, as câmeras do circuito de monitoramento flagraram a ação e registraram a presença de dois indivíduos que utilizavam trajes country, um deles de chapéu e outro de boné. Eles levaram um computador e joias pertencentes às vítimas.





As polícias Militar e Civil foram acionadas e compareceram nos locais que foram alvo da ação criminosa. Também foi acionada a Polícia Científica que coletou dados, imagens do local e outras informações que serão inseridas em um laudo que será emitido nos próximos dias e que será anexado ao inquérito aberto para apurar os fatos.

Na manhã de hoje (13), nossa reportagem falou com o delegado de Polícia Civil, Dr. Hilton Testi Renz que informou que juntamente com a equipe de investigação, já iniciou os trabalhos na tentativa de identificar os autores e assim elucidar os dois casos.

Dr. Hilton também destacou que comprar produtos de furto é crime e que o responsável, caso ocorra, poderá responder pelo delito de receptação.

Informações e denúncias sobre os autores podem ser repassadas à Polícia Civil através do telefone: (18) 3581-1110 ou diretamente aos investigadores e também Delegacia de Polícia. A identidade do informante será mantida em sigilo.

Nossa reportagem também solicitou ao Setor de Comunicação do 25º Batalhão da Polícia Militar, um balanço do número de furtos neste primeiro semestre do ano de 2021 em Flórida Paulista.