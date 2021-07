Incêndio de grandes proporções atinge fazenda

Um incêndio de grandes proporções causou destruição na Fazenda Ipameri, entre os municípios de Salmourão e Osvaldo Cruz.

Ainda não há informações sobre as causas do incêndio, mas as chamas destruíram parte das plantações. Não há informações sobre vítimas.

Até a tarde desta terça-feira (13), os Bombeiros de Osvaldo Cruz atendiam a ocorrência com a ajuda de caminhões pipa de usinas de toda a região tentam controlar as chamas.

O incêndio teve início por volta de 13 horas e até o momento da postagem desta notícia, não havia a confirmação sobre seu controle ou extinção.