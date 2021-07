Armado com faca, homem faz família refém e se entrega após negociação com a Polícia Militar

De acordo com a polícia, o rapaz se desentendeu com os familiares na casa de sua irmã e com uma faca começou a ameaçá-los, fazendo-os de reféns.

A Polícia Militar foi acionada e em negociação com o autor, com o apoio do Corpo de Bombeiros, conseguiu que as vítimas fossem liberadas do local.

Entre as vítimas mantidas dentro da casa sob ameaça estão duas crianças de seis e 10 anos, duas pessoas de 29 anos e uma senhora de 63 anos. Eram irmã, cunhado, avó e sobrinhos do autor.

As equipes ainda permaneceram em negociação com o autor, que ainda estava com a faca e tentava contra a própria vida.

Por volta das 11h, o homem “largou a faca e se entregou”, conforme a polícia. Ele foi levado ao Pronto Atendimento Municipal de Tupi Paulista.

Ainda de acordo com a equipe, ninguém se feriu.