Cobrança dos pedágios em Inúbia Paulista, Parapuã e Martinópolis começa nesta quinta-feira

Foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo desta quarta-feira (14) a homologação do Conselho Diretor da ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), que autoriza a trafegabilidade e libera o início da operação de três praças de pedágio da Eixo-SP localizadas nas rodovias da região, a partir da 0h desta quinta-feira, dia 15 de julho.

As praças que estão autorizadas a iniciar a cobrança são localizadas na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294) e na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425).

São elas:

– Praça P13 na SP-294 – km 551+500, em Parapuã (entre Parapuã e Iacri)

CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE



– Praça P14 na SP-294 – km 581+700, em Inúbia Paulista

– Praça P19 na SP-425 – km 400+100, em Martinópolis

A reportagem entrou em contato com a Assessoria de Imprensa da Eixo-SP que confirmou a informação, mas ainda não informou os valores, mas imagens que circulam nas redes sociais mostram que os valores variam de R$ 4,40 a R$ 8,60, para veículos de passeio, e entre R$ 40,00 a R$77,10 para caminhões 9 eixos.

Nossa reportagem está no aguardo da Nota Oficial que, de acordo com a Assessoria da Eixo-SP, será encaminhada para a imprensa ainda na manhã de hoje.