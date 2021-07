JUNQUEIRÓPOLIS: Prefeitura entrega ordem de serviço para 20 empresas iniciarem obras no Distritos III e IV

A Prefeitura de Junqueirópolis entregou nesta terça-feira, 13, as ordens de serviços para 20 empresa, autorizando o início das construções de suas sedes nos Distrito Industriais III e IV.

“A partir de agora as obras podem começar”, afirmou o prefeito Osmar Pinatto, acrescentando que oito novas empresas também irão receber nos próximos dias as ordens de serviços.

Junto com a autorização das obras as empresas receberam também por parte da Prefeitura, os termos de concessões de usos e as subsequentes doações das áreas onde os empreendimentos serão instalados.

A previsão, de acordo com Osmar, é a geração de aproximadamente 100 empregos diretos na construção civil durante as obras e cerca de 600 quando as empresas estiverem funcionando. “Acrescenta-se a isso, a movimentação de recursos no comércio em geral do município que já está ocorrendo”, afirma.

O prefeito confirmou a conquista para o município, com apoio do deputado Mauro Bragato, junto ao Governo do Estado, a verba de R$ 2 milhões para implantação de infraestrutura e estação elevatória que faltam nos distritos, possibilitando o funcionamento de novas empresas, a exemplo da Casul (Cooperativa Agropecuária de Parapuã) que já está em obras.

Pinatto concluiu reforçando que a conquista de ativar os distritos industriais, é um trabalho conjunto da administração municipal, Câmara, em parceria com a iniciativa privada, através do setor empresarial e demais setores organizados do município.

Participaram do evento, representantes dos agronegócios, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), setores organizados, vereadores, o assessor do deputado Bragato, Kleber Bragato, diretores municipais e empresários em geral. O evento foi realizado na empresa em construção no distrito, de propriedade de Jocimar da Silva.