Polícia Civil incinera mais de uma tonelada de drogas

A Polícia Civil, por intermédio das Unidades Especializadas (Delegacia de Investigações Gerais – DIG e Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes – DISE) incinerou, nesta quarta-feira (14), mais de uma tonelada de drogas que haviam sido apreendidas na última quinta-feira (8), em Dracena.



O comboio contou com o apoio operacional do Grupo de Operações Especiais – GOE para garantir a segurança do transporte.

A ação de queima do material ilícito foi realizada em um forno de alta temperatura de uma indústria sucroalcooleira, com autorização prévia do Poder Judiciário.

O procedimento de incineração segue o regulamento da ¨Lei Antidrogas¨. Além dos agentes da Polícia Civil, os representantes do Ministério Público e da Vigilância Sanitária, também acompanharam a destruição.