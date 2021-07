São Paulo fica no 1 a 1 com o Racing pela Libertadores

O São Paulo empatou com o Racing (São Paulo) em 1 a 1, na noite desta terça-feira (13) no estádio do Morumbi, em São Paulo, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

Assim, para avançar na competição o Tricolor terá que vencer por qualquer placar ou empatar por dois ou mais gols na partida realizada na próxima terça (20) na Argentina. O empate sem gols é do Racing. Em caso de novo 1 a 1, a vaga será definida na disputa de pênaltis.

Gols no primeiro tempo

O time do Morumbi abriu o placar aos 34 minutos, quando o goleiro Arias falhou ao tentar defender cruzamento de Welington. O defensor acabou soltando a bola nos pés de Vitor Bueno, que só conferiu.