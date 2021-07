Três vítimas de acidente entre Kombi e caminhão recebem alta; homem e criança seguem internados

“Neste momento, o homem está internado na Unidade de Terapia Intensiva e seu estado de saúde é considerado gravíssimo, porém estável. Já o quadro clínico da criança é considerado estável”, esclareceu o HR.

O acidente foi na manhã desta terça-feira (13). Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista que dirigia a carreta bateu na traseira do veículo tipo perua. A colisão, também de acordo com a corporação, fez com que o condutor da perua perdesse o controle da direção e saísse da pista, batendo em uma árvore na lateral. A perua ainda capotou e pegou fogo na sequência, conforme a polícia.