Com gol de Raphael Veiga, Palmeiras supera Universidad Católica

O Palmeiras derrotou a Universidad Católica (Chile), no estádio San Carlos de Apoquindo na noite desta quarta-feira (14).

O confronto de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América foi decidido em cobrança de pênalti convertida pelo meia Raphael Veiga aos 41 minutos do primeiro tempo. O lance que originou a infração ocorreu aos 36, quando Deyverson cruzou e a bola desviou no braço do marcador e foi para escanteio. Mas o juiz só confirmou a penalidade após receber auxílio do VAR (árbitro de vídeo).