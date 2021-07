OSVALDO CRUZ: Distrito Industrial entra em reta final de implantação de infraestrutura

Após praticamente 10 anos parado, a Prefeitura de Osvaldo Cruz através da nova administração municipal entra com todo vapor visando a finalização de implantação do distrito industrial Lino Ferrari com a execução de asfalto, guias e sarjetas, e em seguida chegará a rede elétrica para que os empresários que compraram terrenos possam começar a empreender ainda este ano.

Localizada às margens da vicinal Osvaldo Cruz/Salmourão, o distrito industrial Lino Ferrari já possui rede de água e esgoto instalado, sendo que a previsão de entrega dos lotes para a instalação de empresas é para este segundo semestre de 2021.

De acordo com informações da Prefeitura Municipal, na placa colocada no local, a implantação do distrito industrial terá um investimento total de R$ 5.195.533,24, sendo o valor de R$ 477.500, 00 do Governo, o valor de R$ 1.537.626,76 do Governo do Estado e o valor de R$ 3.144.406,48 de recursos próprios da Prefeitura de Osvaldo Cruz.