Doria realiza exames e reforça importância da vacina: ‘Estou muito bem’

Diagnosticado com a covid-19 pela segunda vez, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), informou nas redes sociais que realizou exames na manhã de hoje e que está “muito bem”, reforçando a importância da vacina.

“Nesta manhã realizei exames protocolares e, graças às duas doses da Vacina do Butantan, estou muito bem. Continuarei seguindo as recomendações médicas e da ciência para minha pronta recuperação. Obrigado a todos pelas palavras de solidariedade”, escreveu o tucano.

Em junho, o governador recebeu a segunda dose da vacina CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac Biotech. A vacina não impede que se desenvolva a doença, mas diminui a chance de que o caso seja grave.

Mais cedo, Doria publicou o resultado do teste que covid-19 que fez ontem. “Está aí meu teste para a turminha que acredita que a Terra é plana e vive no ‘mundo da conspiração’. Graças a Deus e à vacina estou bem. Agradeço novamente as mensagens de apoio. Reforço a importância de todos se vacinarem. Vacinas salvam vidas e evitam o agravamento da Covid-19”, afirmou.

Ontem, Doria havia anunciado a nova contaminação pela covid-19 em suas redes sociais. “Hoje pela manhã, resolvi fazer mais um teste de covid. Aliás, faço testes de covid regularmente. O resultado saiu agora e foi positivo. Infelizmente”, reafirmou em vídeo distribuído por sua equipe. Por orientação do médico infectologista David Uip, o governador cancelou sua agenda e passará a trabalhar virtualmente, de casa.

O governador já havia sido diagnosticado em agosto do ano passado, mas, à época, disse não ter manifestado sintomas. Nesta semana, porém, Doria surgiu rouco e com coriza — sintomas da doença causada pelo novo coronavírus.

O governador já havia sido diagnosticado em agosto do ano passado, mas, à época, disse não ter manifestado sintomas. Nesta semana, porém, Doria surgiu rouco e com coriza — sintomas da doença causada pelo novo coronavírus.