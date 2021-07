FLÓRIDA: Emei Criança Feliz realiza drive thru junino para alunos

O mês de junho e julho é marcado pela tradição das festas em que os brasileiros se encontram com trajes “caipiras” para dançar quadrilhas, comer comidas típicas e se reunir em volta da fogueira.

Apesar de ser querida por várias gerações, a festa junina é comemorada principalmente nas escolas, reunindo as crianças que se divertem com as inúmeras atividades e brincadeiras populares.

Neste ano, por conta da pandemia do novo coronavírus, as escolas tiveram que suspender a comemoração, assim como as demais atividades.

Porém, os professores da Emei Criança Feliz criaram uma estratégia para não passar esse momento em branco: um “drive thru” junino onde foi entregue uma lembrancinha para os estudantes contendo guloseimas típicas das festividades juninas, uma vez que esse ano, uma das mais tradicionais comemorações não pode acontecer devido ao cenário atual de pandemia.