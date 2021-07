Flórida começa a vacinar população com 25 anos ou mais neste sábado

A Prefeitura de Flórida Paulista, por meio da secretaria municipal de Saúde, começa a vacinar pessoas com idade entre 25 a 29 anos neste sábado (17).

A vacinação será realizada em todas as unidades de saúde que funcionarão das 7h às 17h.

Desta forma Flórida Paulista avança ainda mais na campanha de imunização contra a Covid-19. Na quarta-feira (14), foram iniciadas a vacinação para as pessoas entre 30 a 34 anos.

Vale ressaltar que o município é um dos primeiros da região a chegar nesta faixa etária da vacinação.

Visando garantir a vacinação para todos que procurarem as unidades de Saúde do Município, neste sábado os postos de vacinação ficarão abertos durante todo o dia.

A vacinação ocorre nas seguintes unidades de saúde:

– Centro de Saúde II “Dr. Antonio Giancursi”

– ESF I “Nicolau Gerlack”

– ESF II “José Carlos Machado”

– ESF III “Roberto Florindo”

– PAS do Distrito do Indaiá do Aguapeí

– PSF do Distrito do Alto Íris.

Para ter acesso ao imunizante, o público-alvo poderá se dirigir a uma unidade de saúde mais próxima de sua residência. Para receber a vacina é necessário apresentar documento de identificação original com foto.

Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, o secretário municipal de Saúde Aguinaldo Adelino de Carvalho, pediu para que os munícipes não se aglomerem nas unidades de saúde, em um único horário.

Segundo o secretário todos os postos de vacinação ficarão abertos até as 17h deste sábado. “Serão 10 horas que os postos ficarão abertos recebendo a população de 25, 26, 27, 28 e 29 anos, pois queremos o mais rápido possível a imunização dos floridenses”, informou.

Flórida Paulista imunizou, até a tarde desta sexta-feira (16), 8.788 pessoas, sendo 6.379 com a primeira dose, 2.135 com a segunda dose e 274 pessoas com a dose única.