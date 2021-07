Homem é autuado por caçar animal silvestre e por manter aves e jabutis em cativeiro

A ocorrência foi registrada durante a Operação Proteção às Florestas. Os policiais constaram a caça de animal silvestre com uso de armadilha no interior de uma mata, e também foi verificada a manutenção em cativeiro de cinco animais silvestres, sendo três pássaros das espécies canário da terra verdadeiro, bigodinho e papagaio verdadeiro e dois jabutis, que estavam aprisionados em gaiolas.

Diante dos fatos, foram elaboradas duas autuações em desfavor do responsável de 43 anos, sendo uma por ter em cativeiro espécimes da fauna silvestre no valor de R$ 2.500, e outra por caçar animal silvestre, no valor de R$ 500, com base no artigo 25 da Resolução SIMA-05/2021.