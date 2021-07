Onça-parda capturada em sítio

Uma equipe da polícia foi até um sítio, em Santo Anastácio (SP), após a solicitação do proprietário, pois a informação era de que havia uma onça-parda (Puma concolor) na propriedade. Chegando ao local, os policiais se depararam com o felino acuado.

A equipe, no desenvolvimento da operação Proteção às Florestas, foi até o Parque Estadual Rio do Peixe, entre os municípios de Presidente Venceslau e Ouro Verde, onde fez a soltura do felino.