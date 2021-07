Veja como votou cada deputado na LDO, que cria fundo eleitoral de R$ 5,7 bi

A Câmara dos Deputados aprovou hoje o texto da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) para 2022, que determina as metas e prioridades para os gastos do governo no ano que vem. O texto aprovado prevê um déficit de R$ 170,47 bilhões para o orçamento, e um fundo eleitoral ampliado de R$ 2 bilhões para mais de R$ 5,7 bilhões.

Foram 278 votos a favor, 145 contra e uma abstenção, do deputado Toninho Wandscheer (Pros-PR). Outros não votaram. Como é o caso dos deputados Daniel Silveira (PSL-RJ), que está preso, Flordelis (PSD-RJ) e Tiririca (PL-SP).

Entre os que foram favoráveis à LDO estão, entre outros, Carla Zambelli (PSL-SP), Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), Bia Kicis (PSL-DF) e Osmar Terra (MDB-RS). Já os opositores à proposta incluem nomes como Rodrigo Maia (Sem partido-RJ), Marcelo Freixo (PSB-RJ), Gleisi Hoffmann (PT-PR) e Alessandro Molon (PSB-RJ).

Orientaram “sim” à proposta: PSL, PL, PP, PSD, MDB, PSDB, DEM, Solidariedade, Pros, PSC, PTB e Cidadania. Ao “não” orientaram os seguintes partidos: PT, PSB, PDT, Podemos, PSOL, Novo, PV, Rede, e a liderança da Oposição.

O texto aprovado coloca nas prioridades o PNI (Programa Nacional de Imunização), a agenda para a primeira infância, despesas do Programa Casa Verde e Amarela, e ampliação da infraestrutura da rede de atendimento oncológico.

Veja como votaram os deputados do Estado de São Paulo:

Abou Anni (PSL-SP) – SIM

Adriana Ventura (Novo-SP) – NÃO

Alencar S. Braga (PT-SP) – SEM VOTO

Alex Manente (Cidadania-SP) – SIM

Alexandre Frota (PSDB-SP) – NÃO

Alexandre Leite (DEM-SP) – SIM

Alexandre Padilha (PT-SP) – NÃO

Alexis Fonteyne (Novo-SP) – NÃO

Arlindo Chinaglia (PT-SP) – NÃO

Arnaldo Jardim (Cidadania-SP) – SIM

Baleia Rossi (MDB-SP) – SEM VOTO

Bozzella (PSL-SP) – SIM

Bruna Furlan (PSDB-SP) – SIM

Capitão Augusto (PL-SP) – SIM

Carla Zambelli (PSL-SP) – SIM

Carlos Sampaio (PSDB-SP) – SIM

Carlos Zarattini (PT-SP) – NÃO

Celso Russomanno (Republicanos-SP) – SIM

Cezinha Madureira (PSD-SP) – SIM

Coronel Tadeu (PSL-SP) – SIM

David Soares (DEM-SP) – SIM

Eduardo Cury (PSDB-SP) – NÃO

Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) – SIM

Eli Corrêa Filho (DEM-SP) – SIM

Enrico Misasi (PV-SP) – NÃO

Fausto Pinato (PP-SP) – SIM

General Peternelli (PSL-SP) – SIM

Geninho Zuliani (DEM-SP) – SIM

Gilberto Nascimento (PSC-SP) – SEM VOTO

Guiga Peixoto (PSL-SP) – SIM

Guilherme Derrite (PP-SP) – NÃO

Guilherme Mussi (PP-SP) – SIM

Henrique Paraíso (Republicanos-SP) – SIM

Herculano Passos (MDB-SP) – SIM

Ivan Valente (PSOL-SP) – NÃO

Jefferson Campos (PSB-SP) – SIM

Joice Hasselmann (PSL-SP) – NÃO

Kim Kataguiri (DEM-SP) – NÃO

Luiz Carlos Motta (PL-SP) – SIM

Luiz P. O.Bragança (PSL-SP) – NÃO

Luiza Erundina (PSOL-SP) – NÃO

Marcio Alvino (PL-SP) – SIM

Marco Bertaiolli (PSD-SP) – SIM

Marcos Pereira Republicanos-SP) – SIM

Maria Rosas (Republicanos-SP) – SIM

Miguel Lombardi (PL-SP) – SIM

Nilto Tatto (PT-SP) – NÃO

Orlando Silva (PCdoB-SP) – SEM VOTO

Paulo Freire Costa (PL-SP) – SIM

Paulo Pereira (Solidariedade-SP) – SEM VOTO

Paulo Teixeira (PT-SP) – NÃO

Policial Sastre (PL-SP) – SIM

Pr Marco Feliciano (Republicanos-SP) – SIM

Renata Abreu (Podemos-SP) – NÃO

Ricardo Izar (PP-SP) – SIM

Ricardo Silva (PSB-SP) – SIM

Roberto Alves (Republicanos-SP) – SIM

Roberto de Lucena (Podemos-SP) – NÃO

Rodrigo Agostinho (PSB-SP) – NÃO

Rosana Valle (PSB-SP) – NÃO

Rui Falcão (PT-SP) – NÃO

Sâmia Bomfim (PSOL-SP) – SEM VOTO

Samuel Moreira (PSDB-SP) – NÃO

Tabata Amaral (PDT-SP) – NÃO

Tiririca (PL-SP) – SEM VOTO

Vanderlei Macris (PSDB-SP) – SIM

Vicentinho (PT-SP) – SEM VOTO

Vinicius Carvalho (Republicanos-SP) – SIM

Vinicius Poit (Novo-SP) – NÃO

Vitor Lippi (PSDB-SP) – SIM