Fundação Casa retoma visitas presenciais em Irapuru

O Casa Presidente Bernardes, por exemplo, tem visitas agendadas com 25 familiares já neste sábado (17). Serão duas turmas, cada uma com uma hora de duração na visita. A primeira turma será das 14h às 15h e a segunda, das 15h15 às 16h15. A revista no local envolverá uso de detectores de metal e revista manual (mas sem ser íntima, que foi abolida).

No Casa Irapuru II, as visitas também serão neste sábado. A equipe local tem 12 familiares em presença confirmada. O centro socioeducativo seguirá o mesmo procedimento do Casa Presidente Bernardes, com duas turmas distintas de visitação, uma que vai das 14h às 15h e outra que vai das 15h10 às 16h10. No Casa Irapuru II, os familiares visitantes passarão por escâner corporal.

Já o Casa Irapuru I não possui visita prevista para este final de semana. Os agendamentos poderão ser providenciados para a partir da próxima semana. A equipe do centro socioeducativo entra em contato com os familiares para agendar dia e horário. Quando ocorrer a visita presencial, os familiares passarão por escâner corporal.

O retorno da visita presencial ainda envolve o fim da revista íntima dos familiares como medida de segurança, sendo substituída pelo uso de escâneres corporais ou manuais, além de outros procedimentos que preservam a intimidade e a dignidade humana. Todas as medidas sanitárias e de distanciamento continuam mantidas devido à pandemia da Covid-19.

“Por mais que tenhamos garantido o contato dos adolescentes com os familiares por meio virtual ou telefônico, a presença física reforça os laços afetivos e a participação familiar na execução da medida socioeducativa”, avaliou o secretário da Justiça e Cidadania e presidente da Fundação Casa, Fernando José da Costa.

As revistas íntimas foram abolidas de todos os centros socioeducativos do Estado de São Paulo, incluindo os que estão localizados na região de Presidente Prudente.

“Com relação ao término da revista íntima, esta atitude demonstra o compromisso do Governo de São Paulo no respeito pelos seus cidadãos e na realização de um trabalho com qualidade”, acrescentou o presidente.

Visita presencial