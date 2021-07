Doria libera eventos-testes em SP com presença de público a partir de hoje (17)

“Com a melhoria dos indicadores da pandemia, vamos dar um novo passo na retomada econômica no estado de São Paulo e vamos iniciar o acompanhamento de 30 eventos nas áreas de cultura, negócios, lazer, esportes e turismo”, afirmou o governador João Doria (PSDB).

Segundo a secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado, Patrícia Ellen, esses serão os “eventos-modelo”.

“Estamos iniciando agora um trabalho de eventos-modelo. Estamos seguindo rigidamente os protocolos do Plano São Paulo, mas eles estão virando a vitrine porque, infelizmente, temos tido muitos descumprimentos de estabelecimentos que não estão seguindo as regras da forma adequada”, afirmou a secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado, Patrícia Ellen.

Eventos teste