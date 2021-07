FLÓRIDA: Vacina contra a gripe é liberada para o público em geral

A vacina contra a gripe foi liberada para todos os públicos em Flórida Paulista.

População com mais de seis meses de idade podem ser imunizados contra a H1N1. As doses estão disponíveis em todas as unidades de saúde das 7h às 11h e das 13h às 16h30.

Para receber a vacina o morador precisar apresentar documento de identificação original com foto. No caso das crianças é necessário apresentar certidão de nascimento e documento do responsável.

Em Flórida Paulista, a campanha segue enquanto houverem doses disponíveis.

Até o momento foram imunizadas, 4.667 pessoas, sendo 2.312 do grupo prioritário (idosos 1.580 doses 74%; gestantes 59 doses 70,2%; trabalhadores da saúde 206 doses 65,2%; crianças 463 doses 64,6% e puérperas 4 doses 29%); e 2+355 doses em outros grupos não prioritários.

A Secretaria Municipal de Saúde alerta que quem tomou a vacina contra a Covid-19 precisa esperar 15 dias antes de ser vacina contra a gripe.