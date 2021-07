Motorista capota carro após colidir em moto e fugir do local do acidente

No final da tarde deste domingo (18), foi registrado um acidente de trânsito na Vicinal Paschoal Milton Lentini que envolveu um carro e moto.

Segundo informações da Polícia Militar, um veículo Ômega, com placas de Maringá/PR e uma moto Honda, com placa de Parapuã, seguiam pela via no mesmo sentido, Salto Botelho a Lucélia, quando, por motivos a serem apurados, vieram a se chocar.

Com o choque, o motociclista veio a cair, sofrendo ferimentos, inclusive, o mesmo já estava com um ferimento anterior em um dos pés, sendo atingido no mesmo local.

Uma viatura da PM, que promovia uma blitz de trânsito próximo ao local, saiu em acompanhamento ao veículo Ômega, que ao chegar ao trevo secundário de Lucélia, o condutor perdeu o controle da direção, vindo a capotar.

Ainda segundo informações da Polícia Militar, o condutor do veículo apresentava sinais de embriaguez.

O motociclista, que residente em Parapuã, foi socorrido ao PS da Santa Casa de Lucélia e foi atendido pela equipe de plantão.

Atenderam a ocorrência, a Polícia Militar de Lucélia, a Polícia Rodoviária Base de Adamantina e equipes da Eixo.