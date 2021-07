Anvisa autoriza estudo de medicamento contra a covid citado por Bolsonaro

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou hoje a realização de estudo clínico para avaliar a segurança e eficácia do medicamento proxalutamida na redução da infecção viral e no processo inflamatório causado pelo coronavírus.

A proxalutamida foi citada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) como tratamento da covid-19. É mais um medicamento sem eficácia comprovada apoiado pelo presidente.

Na saída do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, Bolsonaro diz ter lido estudos do CDC (Centro de Controle de Doenças) dos Estados Unidos, sem citar quais foram, e pediu que fossem feitos estudos com a proxalutamida no Brasil. Ele também afirmou que iria se encontrar hoje com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para tratar sobre a droga.

Segundo a Anvisa, o estudo de fase 3 será realizado com participantes ambulatoriais do sexo masculino que apresentam sintomas leves e moderados da covid. Os voluntários serão de Roraima (12 pessoas) e de São Paulo (38). O estudo é patrocinado pela empresa Suzhou Kintor Pharmaceuticals, da China.

Além do Brasil, os testes serão realizados na Alemanha, Argentina, África do Sul, Ucrânia, México e Estados Unidos.