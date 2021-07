Anvisa autoriza estudo para avaliar eficácia de 3ª dose da AstraZeneca

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou hoje a realização de estudo clínico para aplicação de uma terceira dose da vacina AstraZeneca contra a covid-19 em voluntários que receberam as duas doses iniciais, com o intervalo de quatro semanas.

O estudo deve avaliar a segurança, eficácia e imunogenicidade (se a vacina é capaz de produzir resposta imune) da dose de reforço.

A Anvisa informou que a terceira dose da vacina contra a covid-19 será aplicada entre 11 e 13 meses após a segunda dose.

“Trata-se de um estudo de fase 3, controlado, randomizado, simples-cego, ou seja, em que só o voluntário não saberá o que tomou: se uma dose da vacina ou de placebo”, afirmou a agência em nota.

Poderão participar como voluntários pessoas entre 18 e 55 anos, que estejam altamente expostos ao coronavírus, como profissionais de saúde. Não serão incluídas gestantes e pessoas com comorbidades.

O estudo é patrocinado pela AstraZeneca e será realizado apenas no Brasil, nos estados da Bahia (1.500 voluntários), Rio de Janeiro (1.500 voluntários), Rio Grande do Sul (3.000 voluntários), Rio Grande do Norte (1.500 voluntários) e São Paulo (2.500 voluntários).

Ao final do estudo, os voluntários que receberam o placebo poderão ser vacinados com a dose de reforço.