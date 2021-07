FLÓRIDA: Integralização regional da Saúde deve garantir melhor atendimento a população

O prefeito de Flórida Paulista, Wilson Fróio Júnior e o secretário municipal de Saúde Aguinaldo Adelino Carvalho estiveram visitando no início desta semana o sistema municipal de saúde de Adamantina e aproveitaram para conhecer e se inteirar mais sobre o projeto de integralização regional da saúde que está sendo implantado pela administração da Cidade Joia com a parceria dos municípios da região. Na ocasião, eles foram recebidos pelo prefeito Márcio Cardim, secretário de saúde Gustavo Taniguchi, Frei Mateus e o diretor da Santa Casa, Renato Sobral de Lima.

O prefeito Fróio e secretário Aguinaldo conheceram o Centro de Diagnósticos que conta com modernos aparelhos, entre eles o de ressonância magnética, tomógrafo e outros equipamentos. Também foram visitadas as dependências da Santa Casa de Adamantina, o Centro Integrado de Saúde (CIS) e ambulatórios do município.

A reunião técnica surgiu da visando a busca em ofertar aos moradores floridenses um atendimento de saúde mais próximo, evitando longas viagens para a realização de exames e demais procedimentos.

De acordo com o prefeito Fróio e o secretário da Saúde Aguinaldo, alguns atendimentos já estão sendo prestados em Adamantina graças à parceria firmada com aquele município e outros tipos de exames, consultas e procedimentos também serão realizados em breve visando diminuir a distância para os pacientes de Flórida Paulista que na grande maioria das vezes têm que se deslocar até cidades como Marília, Tupã e outras localidades na busca de atendimento médico especializado.

“Flórida com certeza tem muito a ganhar nesta importante parceria entre os municípios para integralizar a saúde e oferecer o suporte aqui mesmo, sem que tenham que ser percorridas longas distâncias para se obter atendimento e exames médicos”, destacou o prefeito Fróio.