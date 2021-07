Jovem é encontrado morto ao lado de veículo capotado

Um jovem foi encontrado morto na manhã deste domingo (18), nas margens da rodovia Francisco Gabriel da Mota (SP 266), entre Cândido Mota e o distrito de Nova Alexandria. O corpo de João Vitor da Silva, estava próximo ao seu veículo, um Honda Civic, de cor preta, placas de Cândido Mota, que estava capotado no meio de uma plantação de milho.

Tudo indica que ele trafegava pela rodovia, sentido Raposo Tavares a Cândido Mota, quando perdeu o controle da direção, parando no meio do milharal.

O veículo foi avistado por um caminhoneiro que passava pela rodovia, por volta das 8h30, e acionou a Polícia Militar Rodoviária. O Corpo de Bombeiros de Cândido Mota também foi acionado e confirmou o óbito do jovem.

A Polícia Científica foi acionada e compareceu no local para realizar a perícia e tentar identificar as causas do acidente.