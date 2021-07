OSVALDO CRUZ: Prefeitura decreta volta às aulas de maneira presencial a partir do mês de agosto

Em entrevista coletiva realiza na tarde de quarta-feira (14), a prefeita Vera Lúcia Alves e a Secretária de Educação Inês Piereti, anunciaram a volta às aulas de maneira presencial no município.

De acordo com a prefeita, a retomada irá acontecer a partir do dia 2 de agosto inicialmente apenas para alunos do ensino fundamental, com 50% da capacidade de cada sala, em conformidade com o Plano São Paulo do Governo Estadual.

A Secretária de Educação Inês Piereti, destacou que todas as escolas municipais foram preparadas e algumas passaram por reformas para receber os alunos. “Inicialmente vamos voltar com os alunos de 1º a 5º anos do ensino fundamental e depois de um período vamos avaliar e tentar retornar com as crianças do Ensino Infantil, Jardim e Pré. Depois de mais um período, ou voltaremos com todos, ou as creches somente no ano que vem. Vamos verificar as escolas para avaliar se estão atendendo os protocolos”, disse.

Questionada sobre a volta às aulas de maneira presencial ser facultativa, a Secretária de Educação respondeu que não. “Não pensamos em volta facultativa porque já passou da hora dessas crianças retornarem para dentro da escola, precisamos conhecer as crianças novamente. Tem criança que só conhece o professor pelo computador, e precisamos retomar. Está tudo preparado para recebermos presencialmente todas as nossas crianças”, finalizou.