FLÓRIDA: Escola Pércio tem projeto de ensino integral aprovado pelo Governo do Estado

A Escola Estadual Dr. Pércio Gomes Gonzáles de Flórida Paulista teve o projeto de ensino integral aprovado pela Secretaria de Educação do Governo do Estado.

O anúncio aconteceu na manhã da última segunda-feira (12) durante evento do Governo do Estado com a presença do secretário de estado da Educação, Rossieli Soares e o governador João Dória.

Com a aprovação da unidade escolar, os alunos ganham maior tempo de estudo, atividades extra conteúdo curricular e de protagonismo juvenil como projeto de vida, inserção no mercado de trabalho, preparação para as situações adversas da vida, maior orientação com o trabalho de suas dificuldades e outros benefícios.

Além dos benefícios de aprendizado, os alunos participantes do ensino integral também contarão com alimentação balanceada de café da manhã, almoço e lanche e no turno da tarde o café e janta.

A carga horária do ensino em tempo integral é das 7h às 14h para o ensino fundamental e das 14h15 às 21h15 para o ensino médio. Segundo informado pela escola através da diretora Tatiani Ayashi, a conquista do Programa de Educação Integral é de toda a comunidade, onde pais, alunos, professores, equipe coordenadora e de direção, prefeito e vice-prefeito, Câmara Municipal, Instituto Retribuir e toda a população teve uma parcela de contribuição para que se tornasse realidade.

O corpo docente da escola agora passará por uma formação e as dependências da unidade escolar passarão por adequações para que o ensino integral seja implantado já no início do próximo ano.