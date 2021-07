FLÓRIDA: Vacina contra a Covid-19 será disponibilizada para pessoas acima de 23 anos nesta quarta

A vacina contra a Covid-19 será liberada para pessoas acima dos 23 anos a partir desta quarta-feira (21) em Flórida Paulista. A Secretaria Municipal de Saúde divulgou o comunicado na tarde desta terça (20).

A vacinação ocorre das 7h às 11h e das 13h às 17, em seis unidades de saúde:

– Centro de Saúde II “Dr. Antonio Giancursi”

– ESF I “Nicolau Gerlack”

– ESF II “José Carlos Machado”

– ESF III “Roberto Florindo”

– PAS do Distrito do Indaiá do Aguapeí

– PSF do Distrito do Alto Íris.

Para ter acesso ao imunizante, o público-alvo poderá se dirigir a uma unidade de saúde mais próxima de sua residência. Vale lembrar que para receber a vacina é necessário apresentar documento de identificação original com foto.

De acordo com informações do Programa de imunização do Governo do Estado de São Paulo, Flórida Paulista já imunizou 49,17% da população com a primeira dose, com um total de 9.848 doses de vacina aplicadas, sendo 7.272 da primeira dose e 2.302 da segunda, além de 274 com dose única.

A Secretaria Municipal de Saúde informa ainda que a campanha “Vacina Contra a Fome” segue com pontos de coleta em todas as unidades de saúde. Toda a população pode colaborar com a doação de alimentos que serão destinados as famílias de baixa renda do município.