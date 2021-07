Incêndio volta a atingir área da antiga reciclagem em Flórida Paulista

Um incêndio de grandes proporções voltou a atingir a área da antiga reciclagem de Flórida Paulista, localizada ao lado da empresa de processamento de ovos de codorna Santo Dourado (antiga Chernobyl).

As chamas tiveram início na tarde desta terça-feira (20) e mobilizaram equipes da Prefeitura Municipal com o empenho de máquinas e um caminhão tanque no controle dos focos.

Com o uso de uma máquina, funcionários da Prefeitura realizaram uma espécie de contenção para evitar que o fogo atingisse uma área de mata.

Uma espessa nuvem de fumaça se formou sobre a cidade levando o forte cheiro de queimado para a área de comércio e residências.

A equipe da TV Folha Regional esteve no local e registrou imagens do incêndio e o combate as chamas.

ASSISTA O VÍDEO ABAIXO: