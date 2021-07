LUCÉLIA: Prefeitura assina carta de interesse que beneficia a atividade leiteira

No dia 1º de julho, a prefeita de Lucélia, Tatiana Guilhermino e o presidente da Associação dos Pequenos e Médios Produtores (Assorural), Paulo Cesar dos Santos assinaram uma carta de interesse para a formalização de um convênio com a Faculdade de Ciências e Engenharia da UNESP, campus de Tupã.

O presente convênio contemplará ações de pesquisa e de extensão, por meio do projeto “Ações de pesquisa e treinamento para a melhoria da produção leiteira de Lucélia”.

O convênio estará sob supervisão dos professores Priscilla Mac-Lean e Eduardo Satolo, ambos líderes do Grupo de Pesquisa e de Extensão Kamby.

Com a realização de treinamentos e análises do leite dos produtores de Lucélia se pretende impulsionar a atividade leiteira do município, produzindo um alimento de melhor qualidade.

A reunião para assinatura da carta aconteceu na Casa da Agricultura de Lucélia.