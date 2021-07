Deputado Bragato reúne 48 municípios para debater demandas do ensino público do Centro Oeste Paulista

O deputado Mauro Bragato articulou uma reunião entre o secretário estadual da Educação, Rossieli Soares, com 48 prefeitos e vereadores do Centro Oeste Paulista para debater as demandas do setor de ensino, com o objetivo de melhorar a qualidade das escolas estaduais.

Quando pensamos no crescimento de um país, a educação é peça-chave nesse processo. Não adianta discutimos políticas econômicas ou ações de desenvolvimento regional sem tratar a base da formação de um indivíduo. Somente com educação de qualidade vamos avançar rumo a retomada do crescimento”, disse Bragato.

Confira a demanda de cada município:

ADAMANTINA: o prefeito Márcio Cardim pleiteou a ampliação e construção de salas de aula da creche escola do município, a fim de atender a demanda da população.

ALFREDO MARCONDES: o prefeito Celso Pirani, buscou apoio da Secretaria para retomar a reforma da creche escola do município.

ALVARES MACHADO: o prefeito Roger Gasques solicitou um aditivo no convênio da Creche Escola Santa Eugenia e solicitou a retomada da obra da EE Marechal do Ar Márcio de Souza Mello.

ANHUMAS: o prefeito Adailton Menossi solicitou a construção de salas de aula da creche escola para atender a demanda local.

ARCO-ÍRIS: o prefeito Aldo Mansano Fernandes pediu a ampliação e construção de salas de aula da creche escola do município.

BERNARDINO DE CAMPOS: o prefeito Wilson José Garcia solicitou a construção de um refeitório e a ampliação salas de aula para atender da demanda local.

CAIABU: a prefeita Suellen Nara Matos Mative pleiteou a doação de ônibus, e a inclusão da Cozinha Piloto e Merenda Escolar no município.

CAIUÁ: a prefeita Rute Almeida dos Santos Lima solicitou recursos para reformar a creche escola do município.

CRUZÁLIA: o prefeito Arildo Mosquito pediu a municipalização do ensino do 2 ao 5 ano.

Espírito Santo Do Turvo: o prefeito Afonso Nascimento Neto solicitou a construção de uma creche escola para atender a demanda local.

FLORA RICA: o prefeito Gica pleiteou a reforma da EE Guilherme Buzinaro, além da destinação de um ônibus para transporte escolar.

FLORÍNEA: o prefeito Duda solicitou a construção de uma creche escola para atender a demanda local.

GUAIÇARA: o prefeito Bruno Floriano De Oliveira pleiteou a ampliação salas de aula creche escola e um ônibus escolar.

GUARAÇAÍ: o prefeito Airton José Gomes pediu a construção de uma creche escola para atender a demanda local.

IBIRAREMA: o prefeito Camachinho pleiteou a doação de alimentos, freezers e geladeiras para merenda escolar, além da ampliação da Escola Nilza (construção de 2 novas salas), a retomada da construção da creche escola, a destinação de ônibus para transporte de alunos da zona rural, a construção de uma escola de ensino fundamental e a inclusão do município no programa Escola de Período Integral.

INÚBIA PAULISTA: o prefeito João Arruda solicitou a construção de uma creche escola e a destinação de um ônibus escolar.

IPAUSSU: o prefeito Sérgio Guidio solicitou a construção de uma creche escola para atender a demanda local.

ITAÍ: o prefeito José Ramiro Antunes do Prado pleiteou a construção de uma creche escola para atender a demanda local.

JUNQUEIRÓPOLIS: o prefeito Osmar Pinatto pediu a reforma da creche escola para atender a demanda local.

LUCÉLIA: a prefeita Tatiana Guilhermino pediu a reforma da creche escola e a construção de cobertura da quadra esportiva da EE José Firpo.

LUTÉCIA: o prefeito Laudemir Leati pediu a reforma da creche escola para atender a demanda local.

MARABÁ PAULISTA – Prefeito Cido Sobral solicitou a finalização da obra da creche escola e a destinação de ônibus escolar.

MARACAÍ: o prefeito Paulo Eduardo da Silva pleiteou a reforma da Cozinha Piloto e aquisição de Ônibus Escolar.

MARTINÓPOLIS: o prefeito Marcos Freita solicitou a implantação dos programas Cozinha Piloto, Acesso à Tecnologia e Climatização de unidades escolares, além da destinação de um ônibus escolar.

MONTE CASTELO: o prefeito Piloto pediu a construção de uma creche escola, a reforma da quadra da escola estadual, a destinação de ônibus escolar, além de recursos para aquisição de computadores para laboratório de informática.

NANTES: o prefeito Marllon Jaffer de Oliveira pediu apoio da Secretaria para retomar os convênios firmados com o Estado, além da destinação de um ônibus escolar.

NARANDIBA: o prefeito Itamar dos Santos Silva pediu a reforma da creche escola para atender a demanda local.

ÓLEO: o prefeito Jordão Antonio Vidotto solicitou a construção de uma creche escola no município.

OSVALDO CRUZ: a prefeita Vera Morena solicitou a adesão ao Programa de Cooperação pela Primeira Infância São Paulo, a retomada da construção da creche municipal no Jardim Beija Flor, além da reforma e ampliação de EMEIF.

OURO VERDE: o prefeito Claudinei dos Santos pediu a reforma da creche escola e a destinação de um ônibus escolar.

PALMITAL: o prefeito Luiz Gustavo Moraes pediu a reforma da creche Cléa Razaboni e a inclusão dos programas tecnológicos vinculados a educação.

PANORAMA: o prefeito Dr. Carlos Hiroshi Outi solicitou a construção de Cozinha Piloto e a ampliação da EMEI Keyla Maria Gazola.

PAULICEIA: o prefeito Antonio Simonato solicitou a reforma da EE Orlando Guisado Braga e da creche escola do Bairro Primavera.

PIRAPOZINHO: o prefeito Lucas Padovan solicitou recursos para ampliação e aquisição de equipamentos para as EMEIs Celestino Martins Padovan, Aliza Correia Miras, Moacir Teixeira, prof. Geraldo Salin Jorge e Marta Santos Pires.

PRACINHA: o prefeito Maurilei Aparecido Dias Silva pediu a construção da creche escola para atender a demanda local.

PRESIDENTE EPITÁCIO: a prefeita Cássia Furlan solicitação de recursos para ampliação de creches, a finalização da reforma da Cozinha Piloto, unificando a preparação da Merenda Escolar além da liberação de recursos para a creche escola Jardim dos Pioneiros.

QUINTANA: o prefeito Fernando Itapuã pediu a reforma da creche escola para atender a demanda local, além da destinação de um ônibus escolar.

RIBEIRÃO DO SUL: a prefeita Salma Aparecida Meroto Beffa soliocitou a reforma da creche escola para atender a demanda local.

RINOPÓLIS: o prefeito José Ferreira de Oliveira Neto pediu a reforma da creche escola para atender a demanda local.

SAGRES: o prefeito Beto Pires pleiteou a reforma e adequação da quadra da escola municipal Prefeito Atílio Sani, além de um veículo furgão para transporte de merenda escolar.

SALTO GRANDE: o prefeito Mário Rosa pediu a reforma da creche escola para atender a demanda local.

SANTA MERCEDES: o prefeito Valdir Verona pediu o término das obras da creche escola e a aquisição de um veículo para transportes de alunos.

SÃO PEDRO DO TURVO: o prefeito Maquinhos Pinheiros solicitou a construção de um refeitório e ampliação das salas de aula.

TAGUAÍ: o prefeito Edinho pediu a reforma da creche escola para atender a demanda local.

TARUMÃ: o prefeito Oscar Gozzi solicitou recursos para aquisição de equipamentos para a Sala Educação Nutricional na Central da Alimentação.

TEODORO SAMPAIO: a prefeita Dona Janda pleiteou reformas e ampliações em unidades escolares e a destinação de um ônibus escolar

TIMBURI: o prefeito Silvinho solicitou a reforma da EMEIF e a destinação de um veículo para transporte escolar

UBIRAJARA: a prefeita Adriana Bocardi pediu a reforma da creche escola para atender a demanda local.