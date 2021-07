IRAPURU: Diretor de Esporte busca projetos do Governo do Estado

Em busca de recursos e melhorias para o esporte de Irapuru, o diretor Elvis Marques esteve no sábado (17) em reunião com o Secretário de Esporte do Estado de São Paulo Aildo Rodrigues na cidade de Dracena.

Durante a reunião, foi protocolado um ofício solicitando a inclusão de Irapuru no Programa Esporte 100% para todos, programa este que tem como objetivo fornecer academias ao ar livre e reforma dos espaços esportivos da cidade.

Outros projetos também foram abordados durante a reunião, validando o interesse da cidade em fomentar o Esporte cada vez mais, buscando sempre uma melhor qualidade de vida para a população.