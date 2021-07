Motorista foge com 12,5 mil maços cigarros contrabandeados e bate carro em cerca

Conforme a corporação, a ocorrência teve início às 7h35, durante a Operação Paz e Proteção. A equipe avistou um carro com placas de Campinas (SP) e, ao tentar fazer a abordagem, o condutor fugiu em alta velocidade pela Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425). Posteriormente, ele passou a trafegar pela Rodovia Raposo Tavares.



As viaturas perseguiram o veículo. No km 547,3, o condutor bateu o carro contra uma cerca e abandonou o veículo. Ele fugiu em direção a uma mata às margens da rodovia. Os policiais iniciaram as buscas pelo motorista, que foi localizado por volta das 8h25.

Foram encontradas no carro 25 caixas com 50 pacotes de cigarros. Os policiais fizeram buscas e encontraram o condutor.

O homem alegou que foi contratado para levar o veículo carregado com o material ilícito de Sandovalina (SP) a Regente Feijó, uma distância de aproximadamente 80km.