Suspeitos de furto e receptação de fios e cabos de cobre são presos pela Polícia Civil

Um dos suspeitos preso mantinha um ponto de comércio clandestino de “ferro velho” na própria residência. Cerca de mais 10 quilos cobre de fios e cabos elétricos foram apreendidos.

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Polícia de Ouro Verde, prendeu nesta terça-feira (20), duas pessoas, durante trabalho investigativo que apurava ocorrência de furto de fios e cabos de cobre em Ouro Verde.

Dois homens, de 46 e 20 anos, foram atuados em flagrante pelo crime de receptação qualificada e furto qualificado. O suspeito de 46 anos, mantinha um ponto de comércio clandestino de “ferro velho” na própria residência, e durante o interrogatório confessou que teria comprado do homem, de 20 anos, “umas pedaceiras de fio chamuscado”, e que teria pagado a quantia de R$ 126,00 pelo material, e que não teria aferido o peso. Declarou também, que só comprou devido à insistência do suspeito de 20 anos, pois ele “não mexe com essas coisas não”. O indiciado de 46 anos, proprietário da residência, acabou atuado em flagrante por crime de receptação qualificada por exercer o comércio, ficando à disposição da Justiça.

Já outro individuo de 20 anos, foi atuado em flagrante pelo crime de furto qualificado, e durante sua declaração, ao ser formalmente indiciado, confessou que havia praticado outros furtos de fios, inclusive em propriedades rurais do município. Relatou ainda, que seu enteado, menor de idade, sempre o acompanhava nos locais furtados. Razão, pela qual também acabou sendo indiciado pelo crime de corrupção de menores.

Após o término dos procedimentos flagrâncias, ambos, permaneceram presos à disposição da Justiça.

Os cabos e fios elétricos que furtados são geralmente queimados para separar a proteção de plástico e extrair o cobre, e em seguida, são comercializados ilegalmente. E aquele comerciante que comprar fios e cabos de cobre sem procedência de origem pode ser penalizado, por receptação qualificada, com pena reclusão de três a oito anos e multa.

Denúncias sobre pessoas que praticam furtos, e também as pessoas que compras o produto furtado, podem ser feitas pelo número do Disque-Denúncia 181 ou pelo telefone (18) 382 1153, da Delegacia de Polícia de Ouro Verde. O sigilo e o anonimato são garantidos