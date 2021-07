Caminhão carregado com glicerina tomba em rodovia

Um caminhoneiro de 39 anos sofreu ferimentos leves após se envolver em um acidente nesta quinta-feira (22), na rodovia Euclides de Oliveira Figueiredo (SP-563), em Andradina, região de Araçatuba.

Segundo a Polícia Rodoviária, ao chegar na alça de acesso à rodovia Marechal Rondon (SP-300), por motivos desconhecidos, o veículo tombou.

O motorista foi socorrido e encaminhado para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Andradina com ferimentos leves.

O caminhão estava carregado com dois tanques de glicerina. Por ter tombado no acostamento, o trânsito não foi afetado. A perícia foi chamada e um laudo deve apontar as causas do acidente.