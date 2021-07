FLÓRIDA: Vice-prefeito e secretário da Saúde apresentam reivindicações em encontro com deputado

O vice-prefeito de Flórida Paulista Sidnei Gazola participou na manhã do dia 9 de um encontro com o deputado estadual Coronel Nishikawa (PSL) em Dracena.

Na ocasião, ele esteve acompanhado pelo secretário municipal de Saúde Aguinaldo Adelino Carvalho e aproveitou a oportunidade para protocolar o pedido de apoio do deputado para que atue junto à Defesa Civil do Estado para a recuperação ou reconstrução de uma ponte no Distrito do Indaiá do Aguapeí, ligação com o município de Valparaíso.

Também foi solicitada uma verba no valor de R$ 100 mil para o Asilo São Vicente de Paulo que enfrenta dificuldades impostas pela pandemia da Covid-19.

A saúde também esteve em pauta e foi tema de pedidos durante o encontro com o deputado Coronel Nishikawa com o vice-prefeito Sidnei Gazola e o secretário de Saúde Aguinaldo Carvalho, onde foi solicitada a liberação de uma verba no valor de R$ 100 mil.

O parlamentar se comprometeu em se empenhar no atendimento dos pedidos protocolados.