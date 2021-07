Integrantes de organização criminosa são alvos de operação da Polícia Civil na região

A investigação é um desdobramento da operação Perfídia, coordenada pela Delegacia de Investigação Sobre Entorpecente (Dise) e deflagrada em meados de 2020. Na ocasião, cerca de 30 suspeitos foram presos pelo envolvimento com o tráfico de drogas.

A partir da constatação de que parte daqueles indivíduos tinham relação com organização criminosa, houve o compartilhamento de provas com a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) – responsável por investigar organizações criminosas – e nova investigação foi deflagrada para identificar os integrantes grupo, bem como delinear as suas ramificações na região de Presidente Prudente.