Polícia Civil investiga suposto golpe que causou ‘desfalque considerável’ em Prefeitura

Agentes de segurança fizeram contato com instituições bancárias e uma parte do dinheiro já foi recuperada, “mas ainda falta certamente uma considerável quantia”.

Por meio dos setores de inteligência e pericial, foram apreendidas as máquinas que operam valores financeiros. O objetivo, conforme o delegado, é analisar como os supostos hackers operaram dentro do sistema da Prefeitura de Pirapozinho, seja através de vírus ou acesso remoto.

Segundo ele, a notícia do golpe o deixou “triste e preocupado”, já que soube da situação após chegar de uma viagem de São Paulo. O chefe do Poder Executivo ainda se dispôs a contribuir com qualquer necessidade no decorrer das investigações.