ACIFP lança a promoção de Dia dos Pais do comércio de Flórida Paulista

A Associação Comercial e Industrial lançou na manhã desta sexta-feira (23), a promoção de Dia dos Pais do comércio de Flórida Paulista.

São dezenas de lojas, estabelecimentos comerciais e vários segmentos que oferecerão descontos e condições especiais de pagamento aos clientes durante as compras no período de 2 a 7 de agosto.

Entre os setores estão: vestuário, comércio de combustíveis, cosméticos, alimentação e bebidas, presentes, calçados, móveis e vários outros serviços e produtos.



Segundo o presidente da ACIFP, Nilson Bertoni, a inciativa visa estimular as compras no comércio local que gera emprego e renda e que contribui com a arrecadação de impostos.

Na próxima segunda-feira, você vai poder conferir uma lista com o nome de todas as empresas participantes da promoção e aproveitar para comprar os presentes para os papais.

O jornal Folha Regional é parceiro da Associação Comercial e apoia mais esta promoção.