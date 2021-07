Pedágios da Eixo SP vão operar com lombadas eletrônicas

A Eixo SP Concessionária de Rodovias, que integra o Programa de Concessão de Rodovias do Governo do Estado de São Paulo, inicia a operação do sistema de lombadas eletrônicas em pistas de cobranças automáticas e mistas, em três praças de pedágio no trecho administrado.

A fase educativa vai até a segunda-feira (26), e a partir da 0h do dia 27 [terça-feira], condutores que ultrapassarem a velocidade permitida de 40 km/h, estarão sujeitos à multa, que serão aplicadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

As lombadas estão instaladas nas pistas de cobranças mistas e automáticas nas praças de Parapuã, Inúbia Paulista e Martinópolis.

SEGURANÇA

A instalação das lombadas eletrônicas é uma exigência do contrato de concessão firmado com o Governo do Estado, sob fiscalização da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), e tem foco na segurança dos condutores que utilizam esse sistema de pagamento e também dos colaboradores que atuam nas praças de pedágios.

O superintendente de Operações da Eixo SP, Rogério Rodrigues explica que a concessionária não atua na fiscalização ou aplicação de multas. “Neste caso está previsto no contrato de concessão que a concessionária instale e mantenha em condições de operação os equipamentos pertinentes. Já a autuação do condutor e gestão das multas é de responsabilidade do DER”, informa.

ORIENTAÇÕES

A Eixo SP Concessionária de Rodovias enfatiza que mesmo sem passar pelas cabines, os motoristas devem trafegar dentro do limite de velocidade indicado nas placas, que estão sempre à disposição dos condutores.

A velocidade máxima permitida para essa passagem visa coibir excessos, e, assim, evitar colisões traseiras durante a passagem e até choques contra a própria cabine da praça de pedágio.

Para trafegar pela pista automática de cobrança, o usuário deve possuir o sistema eletrônico de cobrança. Ao se aproximar da praça, o motorista deve reduzir a velocidade aos poucos e entrar na pista de cobrança automática. Haverá a liberação luminosa do semáforo, seguida do levantamento da cancela.

LOCAIS

As lombadas eletrônicas vão operar em três novas praças de pedágios da Eixo SP: