Polícia Civil identifica autor de roubo em minimercado

Um suspeito foi preso após representação e decretação do pedido de prisão temporária.

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Polícia de Junqueirópolis, esclareceu na quarta-feira (22), um roubo praticado em um mercado da cidade.

O crime aconteceu no final da tarde de terça-feira (20), quando um indivíduo ingressou no comércio, nas imediações da “curva do S”, em Junqueirópolis e, portando uma faca, obrigou a vítima a lhe entregar todo o dinheiro do caixa, cerca de 400 reais.

Iniciadas as investigações, policiais civis da Delegacia de Polícia de Junqueirópolis, identificaram um indivíduo como sendo o autor do roubo. Os policiais também identificaram a participação de outra pessoa, que momentos antes passou no mesmo mercado, possivelmente para fazer uma observação prévia.





Diante destes fatos, a Autoridade Polícia local instaurou inquérito policial e representou ao juízo da comarca para a decretação da prisão temporária do autor. E na noite de quinta-feira (23) uma equipe da Polícia Militar acabou localizando e prendendo o suspeito de 30 anos de idade.

O homem foi conduzido ao Plantão, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão temporário, sendo em seguida indiciado por roubo qualificado e será submetido a audiência de custódia.

As investigações prosseguem com intuito de localizar o paradeiro do outro suspeito.