SP registra menos de 60% na ocupação de leitos de UTI para covid-19

O estado de São Paulo registrou pela primeira vez, em 2021, uma ocupação inferior a 60% nos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) voltados a casos graves de covid-19. Hoje, a média do estado é de 59,2% de lotação. Na Grande São Paulo a ocupação é de 54,6%.

No total, são 12.943 pessoas internadas em decorrência da doença, sendo 6.195 em enfermarias e 6.748 em leitos de UTI.

Apesar da queda, a variante delta ainda preocupa o governo estadual. Ontem, a Prefeitura de São Paulo e o Instituto Butantan identificaram mais quatro casos da mutação do coronavírus, que é mais transmissível.

Segundo o diretor do Butantan, Dimas Covas, o centro de pesquisa está trabalhando no isolamento da variante para depois avaliar, em laboratório, qual o desempenho do soro e vacinas desenvolvidos pelo instituto. Ele disse ainda que a necessidade de uma terceira dose vem sendo analisada.

Até o momento, São Paulo registrou no total 3.979.102 casos de covid-19 e 136.466 óbitos. Os recuperados foram 3.649.393, sendo que 419.143 foram internados e receberam alta posteriormente.