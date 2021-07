Funcionário e irmão são presos acusados de tentativa de roubo em supermercado

Dois irmãos foram presos pela Polícia Militar em Osvaldo Cruz após tentativa de roubo em um supermercado localizado na rua Salgado Filho em Osvaldo Cruz.

Segundo consta no boletim de ocorrência, uma funcionária do supermercado foi abrir a porta para sair do local por volta das 20h, quando foi surpreendida por um indivíduo com o rosto coberto por um pano e com um revólver na mão, forçando a entrada.

A funcionária percebeu que se tratava de um simulacro de arma de fogo e entrou em luta corporal com o indivíduo que deixou o pano que cobria o rosto e a falsa arma caírem ao chão, momento em que a mulher reconheceu o autor de 28 anos que é irmão de um funcionário do estabelecimento.

Na ocasião, ela também avistou um veículo Golf em frente ao supermercado esperando o autor para a fuga do local dos fatos.

Em posse das informações, os policiais foram até a residência do indivíduo reconhecido pela vítima que assumiu a autoria de tentativa de roubo e recebeu a voz de prisão em flagrante.

Ele ainda informou que seu irmão de 30 anos que é funcionário do local, havia participado da tentativa de roubo aguardando na frente do supermercado para fugir.

Diante dos fatos polícias foram até a residência do irmão, que recebeu voz de prisão em flagrante.

Ambos foram encaminhados para o Plantão Permanente de Polícia Civil de Adamantina onde o delegado Dr. Rodrigo Pigozzi ratificou a prisão em flagrante permanecendo ambos a disposição da Justiça.