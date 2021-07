Funcionários de praça de pedágio são agredidos por motorista

Na tarde desta sexta-feira dois funcionários da concessionária Eixo foram agredidos por um motorista na praça de pedágio localizada em Iacri.

De acordo com as primeiras informações o motorista de um veículo Gol, após pagar a tarifa do pedágio, desceu do veículo e começou a discutir com o funcionário do guichê de cobrança sendo que em dado momento desferiu um soco contra o rosto do funcionário, um outro funcionário tentou ajudar e também foi agredido com um fio.

O homem ainda danificou a cabine de cobrança. Segundo relatos a mulher que estava com o homem no carro também foi agredida.

A Polícia Militar Rodoviária foi acionada para o local, mas o homem fugiu antes da chegada. Uma unidade de socorro da concessionária foi deslocada para prestar atendimento a um dos funcionários, com os socorristas Leandro e Edgar. O funcionário agredido foi conduzido para Santa Casa de Tupã com ferimentos no olho e nos braços.