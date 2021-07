Após acidente motociclista é atropelado e morre na SP-294

Na noite deste sábado o condutor de um veículo Honda City trafegava pela Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, no sentido de Quintana para Herculândia, quando logo após o trevo de Quintana acabou colidindo contra a traseira de uma motocicleta, Honda Bis, placa de Presidente Prudente, que seguia no mesmo sentido e direção.



Com o impacto o motociclista foi projetado ao solo, ficando sobre a faixa de rolamento da rodovia. Segundo informações o motociclista foi atropelado, possivelmente, por mais de um veículo, sendo arrastado por aproximadamente 80 metros.





O motociclista, Alberto Reynaldo Rodrigues, de 34 anos, teve morte instantânea. Equipes de socorro da concessionária Eixo foram acionadas e prestaram atendimento aos ocupantes do carro, que ficaram em estado de choque.





Os veículos que atropelaram o motociclista após ele ter caído não pararam no local. A Polícia Militar Rodoviária esteve no local para registro do boletim de ocorrência. A Perícia Técnica do Instituto de Criminalística esteve no local para determinar as causas do acidente.