Capotamento deixa quatro pessoas feridas

O Policiamento Rodoviário da Base Operacional de Adamantina registrou no início da noite deste sábado (24), um grave acidente na vicinal que liga Osvaldo Cruz a Sagres e que deixou quatro pessoas feridas.

Segundo informações levantadas no local do acidente, um veículo Corsa, ocupado por quatro pessoas, todos moradores de Sagres, seguia sentindo Sagres a Osvaldo Cruz, quando no Km 6, por motivos a serem apurados, o condutor perdeu o controle da direção, vindo capotar.

Com o impacto, três dos ocupantes foram socorridos com ferimentos leves e um em estado grave, todos para a Santa Casa de Osvaldo Cruz.

Uma fonte ligada a Santa Casa de Osvaldo Cruz, confirmou que a vítima mais grave foi transferida para o Hospital das clínicas de Marília.

Apoiaram a ocorrência, o policiamento de área de Osvaldo Cruz, a Concessionária Eixo e o serviço de ambulância de Osvaldo Cruz.